Жители города в Приангарье провели флешмоб в память о летчике Филипове

В городе Черемхово Иркутской области состоялся флешмоб в память о летчике Романе Филипове, героически погибшем в Сирии. В акции приняли участие более 500 человек.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, на одной из городских площадей жители города выстроились в фразу, которую летчик выкрикнул перед гибелью: «Это вам за пацанов!». В акции приняли участие и военные, которые проходят службу в местном гарнизоне Белая. В конце акции мэру города была передана петиция о присвоении имени Героя России Романа Филипова одному из скверов в Черемхове.

Напомним, пилот Су-25, майор ВКС Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Его самолет сбили боевики. Филипов катапультировался, но геройски погиб в бою с террористами. Летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Он был похоронен в Воронеже.