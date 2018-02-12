Стали известны подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл после церемонии венчания совершат парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

Маршрут протянется от Виндзорского замка по центральным улицам городка, после чего по аллее Лонг-уок вернется в замок.

«Они [Гарри и Меган] надеются, что это недолгое путешествие предоставит возможность большему числу людей собраться в Виндзоре и получить удовольствие от атмосферы в этот особый день», — сказано в сообщении пресс-службы.

Свадебная церемония состоится на территории замка, в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Обряд венчания совершит духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а службу в часовне проведет настоятель храма Дэвид Корнер.

На службе будет присутствовать королевская семья во главе с монархом, родители невесты — Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные лица. Ожидается, что племянники Гарри, дети принца Уильяма — принц Джордж и принцесса Шарлотта — выступят в качестве мальчика-пажа и подружки невесты.

Кроме того, в день свадьбы состоятся два торжественных приема — в часовне Святого Георгия и в Виндзорском замке. Приемы состоятся с перерывом на уже упомянутый парадный проезд молодоженов. Расходы на свадьбу полностью берет на себя королевская семья, однако расходы на обеспечение безопасности лягут на плечи налогоплательщиков.

Напомним, 33-летний принц и 36-летняя актриса официально объявили о своей помолвке 27 ноября. Свадьба состоится 19 мая. Предполагается, что она принесет британской экономике не менее $680 млн за счет наплыва туристов, которые захотят воочию посмотреть церемонию бракосочетания, продажи памятной сувенирной продукции и рекламы. В день празднования местные пабы смогут на два часа дольше продавать алкоголь.