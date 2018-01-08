Британским пабам разрешат работать дольше в канун свадьбы принца Гарри

Британские пабы смогут на два часа дольше продавать алкоголь в дни празднования свадьбы наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл.

Такое предложение было размещено на сайте правительства Соединенного Королевства в понедельник, 8 января.

«Правительство запустило обсуждение среди представителей общественности касательно планов по продлению времени продажи спиртных напитков в ночи 18 и 19 мая до 1:00 следующего дня», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, которая назначена на 19 мая, пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

3 января портал iz.ru рассказал о том, что свадьба принца принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн. Эксперты консалтинговой компании Brand Finance прогнозируют наплыв туристов, которые захотят воочию лицезреть церемонию бракосочетания. По их оценкам, в Великобританию могут приехать более 300 тыс. иностранных гостей.