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Британским пабам разрешат работать дольше в канун свадьбы принца Гарри

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Британские пабы смогут на два часа дольше продавать алкоголь в дни празднования свадьбы наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл.

Такое предложение было размещено на сайте правительства Соединенного Королевства в понедельник, 8 января.

«Правительство запустило обсуждение среди представителей общественности касательно планов по продлению времени продажи спиртных напитков в ночи 18 и 19 мая до 1:00 следующего дня», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, которая назначена на 19 мая, пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

3 января портал iz.ru рассказал о том, что свадьба принца принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн. Эксперты консалтинговой компании Brand Finance прогнозируют наплыв туристов, которые захотят воочию лицезреть церемонию бракосочетания. По их оценкам, в Великобританию могут приехать более 300 тыс. иностранных гостей.

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