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Сестры Уильямс проиграли в первом матче Серены после родов

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Фото: TASS/AP/Chuck Burton
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Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс проиграли представительницам Нидерландов Лесли Керкхове и Деми Схюрс в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу голландок. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Проигрыш не повлиял на итоговый счет — 3:1 в пользу США. Таким образом, команда выходит в полуфинал турнира, где встретится со сборной Франции.

Эта игра стала первой для Серены Уильямс после рождения ребенка. Напомним, в апреле 2017 года американка приостановила карьеру из-за беременности, а в сентябре родила дочь Алексис Олимпию. После этого состоялся турнир в Абу-Даби, где знаменитая теннисистка проиграла Алене Остапенко из Латвии. В январе Уильямс отказалась от участия в Аustralian Open 2018 из-за неуверенности в своих силах.

11 февраля Винус Уильямс обыграла голландку Аранту Рус со счетом 6:1, 6:4. Эта игра стала для Уильямс 1000-й в карьере. 

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