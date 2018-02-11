Российские шпажистки победили в командном турнире на этапе Кубка мира

Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото в командном турнире в рамках этапа Кубка мира. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Российская команда в составе Татьяны Гудковой, Виолетты Колобовой, Ольги Кочневой и Виолетты Храпиной обыграла сборную Италии со счетом 32:25.

Соревнования проходили в испанской Барселоне. Также в рамках турнира в матче за третье место поборолись команда США со сборной Румынии, встреча завершилась со счетом 28:20.

Ранее 11 февраля портал iz.ru писал о победе фехтовальщика на рапирах Алексея Черемисинова на этапе Кубка мира в Германии. Россиянину удалось обыграть американца Александра Массиаласа со счетом 15:8.