Рапирист Черемисинов выиграл этап Кубка мира в Бонне

Российский фехтовальщик на рапирах Алексей Черемисинов победил на этапе Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.

В финале россиянин сыграл с американцем Александром Массиаласом, встреча закончилась со счетом 15:8. Третье место заняли итальянец Гийом Бьянки и француз Жереми Кадо.

Встреча проходила в немецком Бонне. Следующий этап состоится 16–17 февраля в Ванкувере.

Как писал портал iz.ru, женская сборная России по баскетболу обыграла команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча закончилась со счетом 71:64.