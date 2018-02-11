Сборная Португалии впервые выиграла на ЧЕ по мини-футболу

Сборная Португалии обыграла команду Испании в матче за первое место на чемпионате Европы по мини-футболу. Встреча закончилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

У португальцев голы забили Рикардиньо (1-я мин.) и Бруну Коэлью (39, 50), у испанцев — Марк Тольра (19) и Лин (32).

Чемпионат состоялся в словенской Любляне. Сборная Португалии принимала в нем участие во второй раз, на ее счету серебряная (2010) и золотая (2018) медали.

Напомним, российская сборная взяла 10 февраля бронзу. Единственный гол в матче с Казахстаном забил Эдер Лима на 29-й минуте.