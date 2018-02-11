Арестованная в США россиянка заявила об избиении сокамерницами

Арестованная в США гражданка России Виктория Насырова, которая была объявлена в РФ в розыск по подозрению в убийстве, заявила, что ее жестоко избили сокамерницы. Об этом пишет издание New York Daily News.

По словам женщины, 3 января в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд сокамерницы нанесли ей множественные удары по голове.

«Когда я открыла глаза, я не видела ничего… Сейчас со зрением то же самое», — приводит издание ее слова.

При этом Насырова отметила, что один из офицеров видел, как ее избивают, но не предпринял никаких действий. Сейчас инцидент расследует прокуратура Бронкса.

Виктория Насырова скрывалась в Америке после предполагаемого убийства и кражи $52 тыс. В США она подозревается в воровстве и попытке убийства.