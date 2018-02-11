Прямой эфир

Арестованная в США россиянка заявила об избиении сокамерницами

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованная в США гражданка России Виктория Насырова, которая была объявлена в РФ в розыск по подозрению в убийстве, заявила, что ее жестоко избили сокамерницы. Об этом пишет издание New York Daily News.

По словам женщины, 3 января в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд сокамерницы нанесли ей множественные удары по голове. 

«Когда я открыла глаза, я не видела ничего… Сейчас со зрением то же самое», — приводит издание ее слова. 

При этом Насырова отметила, что один из офицеров видел, как ее избивают, но не предпринял никаких действий. Сейчас инцидент расследует прокуратура Бронкса. 

Виктория Насырова скрывалась в Америке после предполагаемого убийства и кражи $52 тыс. В США она подозревается в воровстве и попытке убийства. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвиняемая в избиении полицейского жалуется на издевательства в СИЗО
Обвиняемая в избиении полицейского жалуется на издевательства в СИЗО
Адвокат Халимат Расуловой, подозреваемой в нападении на оперативника на Матвеевском рынке, утверждает, что сокамерницы третируют ее за попытку защитить насильника
Константин Ярошенко: «Они целенаправленно пытаются убить меня»
Константин Ярошенко: «Они целенаправленно пытаются убить меня»
Заключенный в американской тюрьме на 20 лет российский летчик дал свое первое интервью за многие годы молчания

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017