Пушков ответил на заявления Польши об опасности российских «Искандеров»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил польским властям на заявления об особой опасности ракетных комплексов «Искандер», размещенных в Калининградской области.

Пушков отметил, что Варшава намеренно путает причину и следствие. Так, в Польше заявили, что новейшие ПРО необходимы ей для защиты от «Искандеров», но пока на территории Польши не было баз США и НАТО, то под Калининградом не было и российских ракетных комплексов, обратил внимание российский сенатор.

«В Польше утверждают, что новейшие ПРО необходимы для защиты от российских «Искандеров». Но пока в Польше не было баз США и НАТО, включая базы ПРО, в Калининградской области не было и «Искандеров», — пишет Пушков на своей странице в Twitter.

В Польше утверждают, что новейшие ПРО необходимы для защиты от российских "Искандеров". Но пока в Польше не было баз США и НАТО, включая базы ПРО, в Калининградской обл. не было и "Искандеров". В Варшаве намеренно путают причину и следствие: причина - в экспансии НАТО на восток. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 11, 2018

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о размещении «Искандеров» в Калининградской области. Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, прокомментировал размещение вооружений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.