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Пушков ответил на заявления Польши об опасности российских «Искандеров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил польским властям на заявления об особой опасности ракетных комплексов «Искандер», размещенных в Калининградской области.

Пушков отметил, что Варшава намеренно путает причину и следствие. Так, в Польше заявили, что новейшие ПРО необходимы ей для защиты от «Искандеров», но пока на территории Польши не было баз США и НАТО, то под Калининградом не было и российских ракетных комплексов, обратил внимание российский сенатор.

Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений

«В Польше утверждают, что новейшие ПРО необходимы для защиты от российских «Искандеров». Но пока в Польше не было баз США и НАТО, включая базы ПРО, в Калининградской области не было и «Искандеров», — пишет Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о размещении «Искандеров» в Калининградской области. Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, прокомментировал размещение вооружений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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