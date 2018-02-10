Пентагон пообещал следить за размещением российских вооружений

После размещения ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области Вашингтон принял решение о слежке за будущими размещениями российских вооружений, заявили в Пентагоне.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление американского оборонного ведомства.

После получения данных в Пентагоне намерены оценивать их надлежащим образом. «Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом», — сказала официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса.

Она отметила, что размещение «Искандеров» в Калининградской области «вызывает сожаление и дестабилизирует ситуацию». Представитель Пентагона также указала на близость ракетных комплексов к нескольким странам — участницам НАТО.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о размещении «Искандеров» в Калининградской области. Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, прокомментировал размещение вооружений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.