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Изгнанный Соловьевым с эфира обещает извиниться перед семьей летчика Филипова

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Фото: скриншот «Россия 1»
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Эксперт Григорий Винников, изгнанный телеведущим Владимиром Соловьевым с передачи, дал обещание принести извинения семье погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Говоря о произошедшем, он заявил, что сказанное — неудачная шутка, бестактная и неуместная.

Об этом Винников, по данным «РИА Новости», заявил в эфире «Говорит Москва».

«Я обязательно принесу свои извинения семье летчика, о таких вещах так не шутят», — продолжил эксперт. По его словам, подобное «со всеми бывает». «Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», — так он пояснил произошедшее.

В ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания в память об офицере. Винников подверг сомнению присуждение звания Героя России Филипову и нелицеприятно высказался о нем. После этого Соловьев попросил Винникова покинуть программу.

3 февраля в Сирии штурмовик Су-25 под управлением Филипова сбили террористы, майор ВКС катапультировался и один принял неравный бой с боевиками на земле.

После того как боевики приблизились к Филипову, российский офицер подорвал гранату, посмертно летчику присвоено звание Героя России. 8 февраля в Воронеже прошли похороны Филипова, с ним простились более 30 тыс. человек.

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