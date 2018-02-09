Соловьёв выгнал из студии эксперта за оскорбление погибшего в Сирии летчика

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» американского эксперта Григория Винникова за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского летчика Су-25 Романа Филипова.

В ходе передачи председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по героически погибшему офицеру. После этого Винников с ироничной ухмылкой подверг сомнению присуждение звания Героя России Филипову и нелицеприятно высказался о нем.

Неуважительное отношение к павшему герою возмутило всех гостей студии и самого ведущего.

«Я никогда не пресекаю позицию, говорите всё, что угодно, но в день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет — это неуважение к его семье, это неуважение к России. В России есть понятие «уважение к смерти», тем более к героям. Грэг, извините, но я бы попросил вас удалиться», — сказал Соловьёв.

Майор ВКС Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Штурмовик Су-25 под управлением Филипова сбили террористы из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Летчик был вынужден катапультироваться и вступил в бой с террористами на земле.

После того как боевики вплотную приблизились к Филипову, российский офицер привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

8 февраля в Воронеже прошли похороны Филипова. Проститься с героем пришли более 30 тыс. человек.