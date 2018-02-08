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Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота Су-25 в САР

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью в Сирии летчика Романа Филипова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25», — говорится в сообщении.

Портал iz.ru писал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана. Лидеры обсудили ситуацию в Африне и Идлибе. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры отметили важность продолжения работы РФ, Турции и Ирана по Сирии.

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» террористами из ПЗРК. Пилот успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. Он посмертно получил звание Героя России.

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