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Путин обсудил ситуацию в Африне и Идлибе с Эрдоганом

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили турецкие СМИ. Позже информацию подтвердили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе. Как передает канал «Хабер тюрк», стороны договорились провести следующий саммит по Сирии в Стамбуле.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Эрдоган отметили важность продолжения работы России, Турции и Ирана по Сирии. А также обсудили новые контакты в этом формате на разных уровнях. 

Кроме того, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью в Сирии российского летчика Романа Филипова. 

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в Сирии 20 января. Москва выразила озабоченность ситуацией в Африне, где жертвами военной операции турецкой армии против курдских формирований стали несколько сотен человек.

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