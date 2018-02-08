Путин обсудил ситуацию в Африне и Идлибе с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили турецкие СМИ. Позже информацию подтвердили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе. Как передает канал «Хабер тюрк», стороны договорились провести следующий саммит по Сирии в Стамбуле.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Эрдоган отметили важность продолжения работы России, Турции и Ирана по Сирии. А также обсудили новые контакты в этом формате на разных уровнях.

Кроме того, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью в Сирии российского летчика Романа Филипова.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в Сирии 20 января. Москва выразила озабоченность ситуацией в Африне, где жертвами военной операции турецкой армии против курдских формирований стали несколько сотен человек.