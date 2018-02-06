Прямой эфир
Сюжет:

Эрдоган рассказал о деятельности США против России, Турции и Ирана

0
Фото: REUTERS/Yasin Bulbul/Presidential Palace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военное присутствие США в Сирии после разгрома террористической группировки ИГ (организация запрещена в РФ) направлено против Турции, России и Ирана, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы говорите, что ИГ больше нет. Тогда зачем вы там остаетесь? Значит, у вас есть расчеты против Турции, против Ирана или, возможно, против России», — цитирует президента «РИА Новости».

Эрдоган отметил, что Турция планирует «стоять твердо и действовать решительно», пока терроризм может угрожать безопасности страны. 

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января. Поводом для ее начала послужило намерение США создать так называемые отряды безопасности на сирийско-турецкой границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция информирует НАТО о ходе операции в Африне
Турция осудила Запад за отсутствие реакции на обстрелы из Африна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017