Эрдоган рассказал о деятельности США против России, Турции и Ирана

Военное присутствие США в Сирии после разгрома террористической группировки ИГ (организация запрещена в РФ) направлено против Турции, России и Ирана, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы говорите, что ИГ больше нет. Тогда зачем вы там остаетесь? Значит, у вас есть расчеты против Турции, против Ирана или, возможно, против России», — цитирует президента «РИА Новости».

Эрдоган отметил, что Турция планирует «стоять твердо и действовать решительно», пока терроризм может угрожать безопасности страны.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января. Поводом для ее начала послужило намерение США создать так называемые отряды безопасности на сирийско-турецкой границе.