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На похороны погибшего в Сирии летчика Филипова пришли более 30 тыс. человек

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Погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова похоронили с воинскими почестями в Воронеже. Проститься с Героем России пришли более 30 тыс. человек.

На Коминтерновском кладбище, где прошло погребение майора ВКС, собрались порядка 2 тыс. воронежцев. На траурную церемонию в воронежском Доме офицеров пришли более 30 тыс. человек, сообщает «Газета.ру».

Также, по данным администрации кладбища, во время церемонии прощания у храма в ожидании отпевания собралось более 1 тыс. желающих отдать дань уважения погибшему летчику, к месту захоронения пришли еще около 500 человек. Само отпевание прошло в семейном кругу.

Филипова похоронили на Аллее Героев рядом с братской могилой военных летчиков.

Люди выстраивались в очередь, чтобы возложить на могилу погибшего цветы.

Ранее на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» с Филиповым простилось руководство Минобороны РФ. В церемонии участвовал министр обороны Сергей Шойгу и экс-главнокомандующий ВВС России генерал Владимир Михайлов, который, выступая с прощальной речью, подчеркнул, что подвиг российского летчика потряс весь мир.

«Им восхищаются сотни тысяч людей. Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: «Герои не умирают, герои живут вечно». И Роман будет жить среди нас», — сказал генерал.

Майор ВКС Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля после того, как его Су-25 сбили террористы. Атака была совершена из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик сумел катапультироваться и вступил в бой с террористами на земле. После того, как боевики вплотную приблизились к Филипову, российский офицер привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что пилот второго Су-25 рассказал о попытке спасти командира.

Материал, посвященный памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, подготовил «Пятый канал».

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