Бывший член экипажа самолёта ВВС США хочет помочь семье летчика Филипова

Гибель пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова потрясла бывшего медика и члена экипажа самолета ВВС США Стива Сола, который заявил о своем желании помочь семье погибшего военного.

Сол написал об этом в письме телеканалу RT, а затем в интервью восхитился доблестью Филипова. По его словам, принять решение не сдаваться в плен крайне сложно. «Я отдаю должное его доблести», — заявил американец.

Бывший военный медик со слезами на глазах говорит, что Филипов пожертвовал своей жизнью ради других, и выражает сожаление, что не знал героя лично.

Майор ВКС РФ Роман Филипов геройски погиб в Сирии в минувшую субботу, 3 февраля. Боевики сбили самолет Су-25, за штурвалом которого находился летчик, в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами.

Материал, посвященный памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, подготовил «Пятый канал».