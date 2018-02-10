Кабмин утвердил план развития янтарной отрасли в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Как указано в справке к документу, план состоит из шести пунктов. Для развития янтарной отрасли предполагается создание условий, обеспечивающих развитие производственного потенциала янтарных предприятий; развитие ее экспортного и туристического потенциала; совершенствование системы повышения квалификации кадров.

Согласно утвержденному плану, в Калининградской области предполагается проводить «тематические фестивали, профессиональные форумы, выставки», для продвижения региона в качестве мирового центра добычи и переработки янтаря.

Портал iz.ru писал об увеличении в сто раз штрафов за незаконную добычу янтаря для физических лиц в России. Теперь он будет составлять не 3–5 тыс. рублей, а 200–500 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафа возросла от 10 до 60 млн рублей.

Калининградская область является самым крупным в мире регионом с разведанными запасами янтаря. Здесь сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли.

Калининградский янтарный комбинат является монополистом и в год добывает до 450 т. В то же время ежегодно конфискуется несколько десятков тонн окаменевшей доисторической смолы.