Прямой эфир

Кабмин утвердил план развития янтарной отрасли в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Как указано в справке к документу, план состоит из шести пунктов. Для развития янтарной отрасли предполагается создание условий, обеспечивающих развитие производственного потенциала янтарных предприятий; развитие ее экспортного и туристического потенциала; совершенствование системы повышения квалификации кадров.

Согласно утвержденному плану, в Калининградской области предполагается проводить «тематические фестивали, профессиональные форумы, выставки», для продвижения региона в качестве мирового центра добычи и переработки янтаря.

Портал iz.ru писал об увеличении в сто раз штрафов за незаконную добычу янтаря для физических лиц в России. Теперь он будет составлять не 3–5 тыс. рублей, а 200–500 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафа возросла от 10 до 60 млн рублей.

Калининградская область является самым крупным в мире регионом с разведанными запасами янтаря. Здесь сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли.

Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Балтийский янтарь — одна из главных достопримечательностей Калининграда
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Для его добычи в промышленных масштабах часто приходится вести раскопки, однако в заметных количествах камень также можно найти на балтийских побережьях
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Людей, которые занимаются этим профессионально, называют ловцами янтаря
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Янтарь обычно собирают после сильного, но непродолжительного шторма
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
В непогоду волны выносят на берег находившиеся на глубине элементы реликтовой флоры, в которой обычно и находятся фрагменты окаменевшей смолы
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Часто камень можно найти запутавшимся в водорослях
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Искать янтарь помогают солнечные лучи, но если приходится отправиться на поиски в непогоду, ловцы используют свет фонарей
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Средний возраст балтийского янтаря составляет около 40 млн лет
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Ловцы янтаря: сбор «солнечного камня» в Калининградской области
Лучшими местами для сбора янтаря в Калининградской области считают побережья Пионерского, Светлогорска, Зеленоградска, а также побережья на Балтийской косе
Фото: ТАСС/Виталий Невар

Калининградский янтарный комбинат является монополистом и в год добывает до 450 т. В то же время ежегодно конфискуется несколько десятков тонн окаменевшей доисторической смолы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев распорядился утвердить стратегию развития янтарной отрасли
Штраф за нелегальную добычу янтаря в РФ увеличен в сто раз
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017