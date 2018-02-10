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Американский эксперт объяснил свои слова о погибшем в Сирии пилоте Су-25

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американский эксперт Григорий Винников, который был выгнан телеведущим Владимиром Соловьевым из студии программы на телеканале «Россия 1» за оскорбление памяти погибшего в Сирии российского летчика Су-25 Романа Филипова, объяснил свои слова.

«Эта была неудачная шутка, бестактная и неуместная. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Винников отметил, что обязательно принесет извинения семье летчика. 

Ранее 9 февраля сообщалось, что в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания в память об офицере. После этого Винников подверг сомнению присуждение звания Героя России Филипову и нелицеприятно высказался о нем.

Российский СУ-25 под управлением Филипова был сбит над зоной деэскалации «Идлиб» 3 февраля. Летчик успел катапультироваться, но приземлился на территорию, подконтрольную террористам. Он дождался, когда его окружили террористы, после чего привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен.

Филипов получил звание Героя России посмертно. Он был похоронен с воинскими почестями в Воронеже. 

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