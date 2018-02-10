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Минобороны отреагировало на сомнения «манкурта» в героизме летчика Филипова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны России резко отреагировало на слова социолога Игоря Эйдмана, который усомнился в подвиге российского летчика Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии.

«Нашелся Эйдман, который желчно усомнился в подвиге российского пилота. Для такого манкурта (человек, превращенный в бездушного раба, полностью подчиненный хозяину. — Ред.), как он, являющегося русским лишь для соседей по квартире в Берлине, способность к самопожертвованию, верность долгу, мужество и честь всегда имели только финансовый эквивалент», — говорится в заявлении Минобороны, опубликованном в Facebook.

Ведомство подчеркнуло, что таким людям «не дано понять, что значит быть русским офицером и тем более служить своей Родине», именно поэтому человеческое благородство вызывает у них злобу и желчь.

«Такие же манкурты, как Эйдман, не стесняются аплодировать своим западным хозяевам за уничтожение целых государств <...> и поддержку международных террористов. А недоступное им человеческое благородство и самопожертвование вызывают у них только пустую злобу и желчь», — отметили в Минобороны.

8 февраля проживающий в Германии социолог Игорь Эйдман назвал террористов сирийскими повстанцами и выразил сомнения в подвиге российского офицера.

Штурмовик Су-25 под управлением майора ВКС Романа Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Летчик катапультировался и вступил в бой с террористами на земле. Когда боевики окружили Филипова, он привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

На похороны офицера в Воронеже пришли более 30 тыс. человек.

Ранее портал iz.ru сообщил, что телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из студии своей программы американского эксперта за оскорбление памяти Романа Филипова.

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