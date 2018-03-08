Корветы-невидимки усилят отрядами морских дронов

«Морские охотники-невидимки» получат беспилотных помощников. В состав бортового оборудования новейших патрульных кораблей (корветов) дальней морской зоны (проект 22160) вошли надводные дроны. Это дистанционно управляемые мини-катера с разведывательной аппаратурой и средствами связи. Они смогут выполнять наиболее опасные досмотровые задачи и вести наблюдение на большом пространстве. Корабли проекта 22160 построены с использованием технологии радиоэлектронной незаметности. Их надстройки выполнены из композитных материалов и имеют характерные угловатые формы. Это делает сторожевики практически невидимыми для радаров.

Как сообщили «Известиям» в главкомате ВМФ, принято решение разместить на патрульных кораблях проекта 22160 управляемые на расстоянии безэкипажные катера со средствами наблюдения и связи. Обслуживанием и эксплуатацией роботов займется специальное подразделение. Беспилотники предполагается использовать для досмотра подозрительных плавательных средств, в том числе маломерных, и для патрулирования больших морских районов. Катера будут оборудованы системами видеонаблюдения, радарами и гидроакустическими станциями. Полученная информация будет передаваться в онлайн-режиме на патрульный корабль.

Корветы 22160 спроектированы для антитеррористических операций, борьбы с пиратством, пресечения контрабандной и браконьерской деятельности, незаконного вылова рыбы в 200-мильной экономической зоне. Они смогут сопровождать гражданские суда в ходе антипиратских миссий, нести погранично-патрульную службу. Также эти корабли способны эффективно охранять военно-морские базы и важные прибрежные объекты, например Крымский мост.

Архитектура палубной надстройки корветов 22160 весьма необычна. Минимальное количество прямых углов позволяет максимально уменьшить радиолокационную заметность корабля. В конструкции «морских охотников» широко используются композитные материалы с низкой отражающей способностью.

Про новейшие морские беспилотники известно немного. Это небольшие катера, оснащенные оптико-электронными системами, а также радиолокационными комплексами. В ходе патрулирования они могут передавать информацию на корабль-носитель, находящийся в нескольких десятках километров от них. Дроны смогут также дистанционно осматривать различные плавательные средства и береговые объекты.

— Внедрение беспилотной техники — магистральное направление развития морских систем вооружения, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Для корветов проекта 22160 беспилотники открывают новые уникальные возможности. Благодаря своей конструкции «морской охотник» практически незаметен для противника. При этом, используя дроны, он может обследовать большие пространства, а также следить за береговыми объектами.

При водоизмещении в 1,7 тыс. т корветы проекта 22160 развивают скорость до 30 узлов (примерно 56 км/час). Они могут пройти, не пополняя запас топлива, 6 тыс. миль за 60 суток. На корабле несет службу экипаж из 80 человек. На палубе есть площадка для вертолета массой до 12 т и специальное место для быстроходного катера. Корветы несут мощный комплекс средств радиоэлектронного противодействия.

Флот уже заказал шесть таких кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр-НК» (планируется, что общее их число в составе ВМФ вырастет до 12). Первые корветы данной серии будут служить на Черном море. Головной патрульный корабль этого проекта «Василий Быков» базируется в Новороссийске.