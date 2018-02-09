Крупные медучреждения построят в Грозном

На государственные субсидии в 400 млн рублей в Чечне планируют построить больницу и диагностический центр. Средства республика рассчитывает получить в текущем году.

«Субсидии будут направлены на строительство больницы с консультативной поликлиникой по проспекту Кадырова и диагностического центра по улице Первомайская в Грозном», — сообщает ТАСС. Предполагается, что работу поликлиника и центр начнут уже в 2019 году.

Портал iz.ru сообщил, что в столичной Первой градской больнице имени Пирогова открылась бесплатная школа для пациентов, которым предстоит операция по эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава.