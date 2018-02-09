Прямой эфир

Крупные медучреждения построят в Грозном

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На государственные субсидии в 400 млн рублей в Чечне планируют построить больницу и диагностический центр. Средства республика рассчитывает получить в текущем году.

«Субсидии будут направлены на строительство больницы с консультативной поликлиникой по проспекту Кадырова и диагностического центра по улице Первомайская в Грозном», — сообщает ТАСС. Предполагается, что работу поликлиника и центр начнут уже в 2019 году.

Портал iz.ru сообщил, что в столичной Первой градской больнице имени Пирогова открылась бесплатная школа для пациентов, которым предстоит операция по эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поликлиника главной больницы Южного Урала откроется после ремонта
Больничные переходят в цифру
Эксперты прогнозируют, что в 2018 году около половины всех листков нетрудоспособности будут электронными

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017