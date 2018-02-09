Бесплатная школа для пациентов открылась в Первой градской больнице

В столичной Первой градской больнице имени Пирогова открылась бесплатная школа для пациентов, которым предстоит операция по эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава.

На занятиях реабилитологи больницы расскажут о правилах поведения после хирургического вмешательства, сообщает портал мэра Москвы.

Занятия смогут посещать пациенты, имеющие направление от травматолога-ортопеда Первой градской больницы, а также их родственники.

Пациентам расскажут, как принять правильное положение в кровати и распределить массу тела при подъеме. Им покажут упражнения, которые необходимо выполнять до и после операции, чтобы избежать возможных осложнений.

По словам главного врача Первой градской больницы Алексея Света, благодаря занятиям у больных исчезает страх перед предстоящим хирургическим вмешательством.

Занятия продолжительностью 45 минут будут проходить каждую неделю по средам.

Ранее в феврале сообщалось, что табло электронной очереди к дежурному врачу появятся до конца 2018 года во всех поликлиниках Москвы. На информационных экранах отображаются номера талона и кабинета врача, к которому записан пациент.