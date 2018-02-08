Электронные табло установят во всех поликлиниках Москвы

Табло электронной очереди к дежурному врачу появятся до конца 2018 года во всех поликлиниках Москвы.

На информационных экранах отображаются номера талона и кабинета врача, к которому записан пациент.

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, сейчас в поликлиниках уже установлено более 320 информационных табло, в том числе более 170 — во взрослых поликлиниках и около 150 — в детских.

Он отметил, что такое нововведение позволяет сделать ожидание приема врача более комфортным, а также эффективнее использовать время самих медиков.

В конце января портал iz.ru сообщал, что в медицинских учреждениях Москвы работают более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения в рамках развития системы контроля городских поликлиник.