Более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения установили в медучреждениях Москвы

В медицинских учреждениях Москвы работают более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения в рамках развития системы контроля городских поликлиник. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

«Сейчас в медучреждениях установлено 3766 камер видеонаблюдения. В среднем в каждом здании установлено примерно девять камер. Это входная группа, вестибюли, кабинеты и окружающее пространство, кабинеты, в которые люди обращаются за справками, коридоры принципиально важных отделений и так далее», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Полученные с камер данные передаются в главный штаб работы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС), где за происходящим в режиме реального времени следят 15 специалистов.

«На картинке одна из поликлиник: видно, как у медицинского поста скопилась очередь. Из центра звонят главному врачу, сообщают о ситуации и предлагают варианты решения, например пригласить еще специалистов или предложить пациентам воспользоваться инфоматом», — говорится в сообщении на портале градоначальника.

По словам Хрипуна, ЕМИАС «объединяет работу всех московских поликлиник» — в систему уже интегрировано более 600 зданий.

Как писал 22 января портал iz.ru, более 50 тыс. врачей и представителей медперсонала пройдут дополнительное обучение в 2018 году. На курсах с медработниками будут отрабатывать стандарты приема пациентов и навыки бесконфликтного общения.