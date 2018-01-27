Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Москино»

Бесплатные показы фильмов о войне и солдатском подвиге пройдут в кинотеатрах столичной сети «Москино» со 2 по 23 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Программа приурочена к трем памятным датам: Сталинградской битве, выводу советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества», — уточнил столичный градоначальник.

Известно, что зрителям покажут киноленты «Великий перелом», «День и ночь», «Сын полка», «Горячий снег», «Офицеры», «Солдаты», «На войне как на войне», «Белый тигр» и многие другие.

Для посещения киносеансов зрителям необходимо пройти регистрацию.

Ранее в январе стало известно, что торгово-развлекательный центр с кинотеатром запланировано построить в Москве около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка».