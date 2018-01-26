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Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем. В четверг вечером, 25 января, во время церемонии вручения наград победителям Первого национального межвузовского чемпионата Worldskills столичный градоначальник отметил, что «Москва притягивает самую талантливую молодежь».

Мэр Москвы вручил дипломы победителей Worldskills 12 студентам в Государственном центральном концертном зале «Россия».

Собянин указал, что лучше всех на чемпионате выступили студенты МИФИ, Бауманки и МАИ. 

Накануне портал iz.ru сообщил, что Сергей Собянин констатировал снижение «раздражающих москвичей» преступлений.

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