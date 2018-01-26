Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем. В четверг вечером, 25 января, во время церемонии вручения наград победителям Первого национального межвузовского чемпионата Worldskills столичный градоначальник отметил, что «Москва притягивает самую талантливую молодежь».

Мэр Москвы вручил дипломы победителей Worldskills 12 студентам в Государственном центральном концертном зале «Россия».

Всех, кто получает профессиональное образование, с Днем студента! Рад, что Москва притягивает самую талантливую молодежь. На прошлогоднем межвузовском чемпионате #WorldSkillsRussia команда столицы заняла первое место, и сегодня, на празднике в "Лужниках", мы чествовали призеров. pic.twitter.com/nMy0L45nWT — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 25, 2018

Собянин указал, что лучше всех на чемпионате выступили студенты МИФИ, Бауманки и МАИ.

На межвузовском чемпионате #WorldskillsRussia лучше всех выступили студенты МИФИ, Бауманки и МАИ. Первое место в инженерии космических систем заняли Михаил Майгуров, Николай Русанов и Сергей Лукьянов. Эти ребята и их сверстники - будущее ракетно-космической отрасли. pic.twitter.com/G2k1N55e5Y — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 25, 2018

Накануне портал iz.ru сообщил, что Сергей Собянин констатировал снижение «раздражающих москвичей» преступлений.