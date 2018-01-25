ТРЦ с кинотеатром появится у транспортно-пересадочного узла «Некрасовка»

Торгово-развлекательный центр с кинотеатром запланировано построить в Москве около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы уже одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в этом районе столицы.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, площадь объекта составит более 56,8 тыс. кв. м.

Земельный участок площадью 3,8 га предоставлен ООО «ТПУ «Некрасовка» в аренду сроком на шесть лет, пишет РИАМО.

Напомним, «Некрасовка» станет конечной станцией строящейся Кожуховской линии Московского метрополитена. В текущем году планируется сдать первый участок линии до района Некрасовка.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил ранее, что движение на линии могут открывать поэтапно с конца 2018 года либо запустить линию целиком в 2019 году.