Строительство перехода на ТПУ «Дубровка» в столице завершится в июне

Строительство надземного пешеходного перехода на ТПУ «Дубровка» в столице завершится в конце июня. Об этом сообщает сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Переход строится на улице 7-й Кожуховской, вл. 3а, 5, в Юго-Восточном округе столицы. Ранее инвестор уже сдал в эксплуатацию ТЦ «Мозаика», площадь которого составляет больше 130 тыс. кв. м, и уже работает переход от торгового центра до ТПУ «Дубровка».

Как сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, инвестор попросил продлить срок реализации второй очереди проекта по возведению надземного перехода. Строительные работы будут завершены до конца июня 2018 года.