150 человек эвакуировали из ТЦ «Давыдково» в Москве из-за задымления

Персонал и посетителей эвакуировали из расположенного на западе Москвы торгового центра (ТЦ) «Давыдково» на западе Москвы в связи с задымлением.

Об этом сообщил источник в городских экстренных службах. По его словам, пожарные в настоящее время определяют источник дыма.

«Более 150 человек эвакуированы из торгового центра на ул. Кастанаевской, 54, корп. 3, в связи с задымлением в помещениях здания», — приводит ТАСС слова своего собеседника.