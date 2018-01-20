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150 человек эвакуировали из ТЦ «Давыдково» в Москве из-за задымления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Персонал и посетителей эвакуировали из расположенного на западе Москвы торгового центра (ТЦ) «Давыдково» на западе Москвы в связи с задымлением.

Об этом сообщил источник в городских экстренных службах. По его словам, пожарные в настоящее время определяют источник дыма. 

«Более 150 человек эвакуированы из торгового центра на ул. Кастанаевской, 54, корп. 3, в связи с задымлением в помещениях здания», — приводит ТАСС слова своего собеседника. 

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