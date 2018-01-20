Прямой эфир

Российские военные эвакуировали 10 жителей из Восточной Гуты в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Samer Bouidani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) совместно с Сирийским арабским Красным полумесяцем эвакуировали еще 10 человек из подконтрольного оппозиции населенного пункта Дума.

Как уточнили в ЦПВС, среди вывезенных из Восточной Гуты находятся три ребенка. Они были госпитализированы в срочном порядке.

По словам эвакуированных сирийцев, гражданское население Восточной Гуты испытывает голод. При этом вооруженная оппозиция препятствуют переходу людей в подконтрольные правительственным войскам районы. 

«Мы два года просили нас отпустить, но группировки были непреклонны», — рассказала Акра Мухаммед, мать ребенка с тяжелой травмой головы, которой удалось вывезти его после продолжительных переговоров Центра с главарями боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курдские бойцы на границе с Сирией убили четырех турецких солдат
Лавров заявил о создании США альтернативных органов власти в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017