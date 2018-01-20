Российские военные эвакуировали 10 жителей из Восточной Гуты в Сирии

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) совместно с Сирийским арабским Красным полумесяцем эвакуировали еще 10 человек из подконтрольного оппозиции населенного пункта Дума.

Как уточнили в ЦПВС, среди вывезенных из Восточной Гуты находятся три ребенка. Они были госпитализированы в срочном порядке.

По словам эвакуированных сирийцев, гражданское население Восточной Гуты испытывает голод. При этом вооруженная оппозиция препятствуют переходу людей в подконтрольные правительственным войскам районы.

«Мы два года просили нас отпустить, но группировки были непреклонны», — рассказала Акра Мухаммед, мать ребенка с тяжелой травмой головы, которой удалось вывезти его после продолжительных переговоров Центра с главарями боевиков.