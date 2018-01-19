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Школу эвакуировали в Перми из-за сообщения о минировании

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Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
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Сообщение о минировании школы в Кировском районе Перми поступило в полицию в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Была проведена экстренная эвакуация из школы №19 на улице Ушакова. Детей вывели из здания учебного заведения. К школе прибыли спасатели наряды полиции, и скорая помощь. Сообщение появилось в группе «ВКонтакте» «Мой город — Пермь», передает НСН.

В школе отказались комментировать ситуацию.

Напомним, волна анонимных звонков о минировании административных зданий, школ, вузов и торговых центров в российских городах катится с 11 сентября прошлого года.

В Москве по фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В других городах расследуются аналогичные уголовные дела.

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