Станцию метро «Калужская» в Москве проверили после звонка о бомбе

Полиция и кинологи провели осмотр станции «Калужская» Московского метрополитена после анонимного звонка о минировании, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил источник в экстренных службах.

«Проверка завершена. Угроза не подтвердилась», — приводит ТАСС слова источника.

Ранее в полицию поступил анонимный звонок о минировании станции «Калужская». Правоохранители начали проверку станции, инцидент не сказался на движении поездов.

Напомним, 7 января в полицию поступило сразу несколько анонимных звонков о минировании. В частности, неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в зданиях трех вокзалов, ТЦ «Золотой Вавилон», жилом доме на Боровском шоссе, а также в аэропорте Домодедово.