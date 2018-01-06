Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Кинологи проверяют московский аэропорт Домодедово после сообщения о возможной угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, эвакуация пассажиров во время проверки не проводилась.
Как сообщал портал iz.ru, 1 января в Москве на наличие взрывных устройств было проверено 12 ресторанов. Данная информация, поступившая от неизвестного, оказалась ложной.
Волна «телефонного терроризма» началась в России 11 сентября. Неизвестные сообщают о минировании торговых центров, зданий вокзалов и прочих административных зданий. По подсчетам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, ущерб от анонимных звонков составил более 300 млн рублей.