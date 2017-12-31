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Угроза взрыва в трех торговых центрах Москвы не подтвердилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники правоохранительных органов и кинологи провели проверку трех торговых центров в Москве после анонимных сообщений о минировании зданий. Угроза не подтвердилась. Об этом сообщили в экстренных службах.

31 декабря стразу три крупных столичных ТЦ– «Капитолий», «Хорошо» и «Гудзон» в разных районах «заминировали».

«Проверку в торговых центрах завершили. Взрывные устройства не обнаружены», –– цитирует «РИА Новости» сообщение экстренных служб.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Соответствующий документ также подписал президент России Владимир Путин. Теперь максимальная санкция за ложные сообщения об угрозе терактов — до 10 лет лишения свободы. При этом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве может грозить от трех до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось об эвакуации нескольких зданий в Нижнем Новгороде из-за сообщения о якобы заложенной бомбе.

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