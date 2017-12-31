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Аэропорты Омска и Кемерово проверяют после звонков о минировании

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Аэропорт им. А. А. Леонова в Кемеровской области проверяют сотрудники правоохранительных органов после звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает Кузбасское линейном управление МВД России.

«Поступил сигнал, проводятся проверочные мероприятия, все силы и средства подтянуты - сотрудники транспортной полиции, вневедомственной охраны, сотрудники полиции», — сказали в ведомстве. 

Как передает ТАСС, в воскресенье, 31 декабря, полиция получила сообщение о минировании аэропорта в Омске, после чего была проведена эвакуация.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были «заминированы» около 3,5 тыс. зданий. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 млн человек.

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