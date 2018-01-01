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Сразу 12 ресторанов в Москве проверяют после анонимного звонка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Сразу 12 ресторанов Москвы проверяются на наличие взрывных устройств о которых сообщил неизвестный.

Информацию об этом распространили экстренные службы столицы.

«Поступила угроза взрыва в 12 ресторанах сети «Интерресторан», – сообщает «РИА Новости».

Специалисты приступили к проверке анонимного сообщения.

Волна «телефонного терроризма» началась в России 11 сентября. Неизвестные сообщают о минировании торговых центров, зданий вокзалов и прочих административных зданий. По подсчетам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, ущерб от анонимных звонков составил более 300 млн рублей.

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