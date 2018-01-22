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Столичных медиков обучат бесконфликтному общению с пациентами

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Дополнительное обучение в 2018 году пройдут более 50 тыс. врачей и представителей медперсонала столичных поликлиник. На курсах с работниками медицинской отрасли отработают стандарты приема пациентов, управленческие навыки и обучат бесконфликтному общению, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Обучение будет проходить в Образовательном центре столичного департамента здравоохранения, который был открыт в конце прошлого года. На занятиях воспроизведут рабочие места, где и будут отрабатываться навыки коммуникации. В роли пациентов на занятиях будут выступать эксперты, сообщает телеканал «360».

Обучение в центре уже прошли за первые три месяца работы около 5 тыс. специалистов. Среди них главные врачи, сотрудники и администраторы «входных групп».

Постоянное повышение квалификации медицинских кадров работает на повышение качества медицинских услуг для жителей Москвы, отметил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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