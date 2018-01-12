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Москвичи в прошедшие новогодние праздники болели втрое меньше

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Число жителей Москвы, посетивших поликлиники во время новогодних праздников, сократилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Столичные поликлиники в период с 20 декабря по 8 января посетили около 150 тыс. человек. Из них взрослых оказалось около 112 тыс. человек, а детей — около 40 тыс. На дому помощь оказали 78 тыс. жителей столицы. В 2017 году число заболевших на каникулах москвичей превысило 450 тыс. человек. По мнению чиновников, снижение заболеваемости в столице объясняется масштабной кампанией против гриппа, которая в Москве проводилась с августа по декабрь прошедшего года, сообщает телеканал «360». Прививки сделали больше половины горожан — 55,1%. Среди них 6,755 млн взрослых и 1,182 млн детей.

Помимо этого, снижение числа обращений в поликлиники связано с отсутствием этой зимой вспышки сезонного заболевания ОРВИ.

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