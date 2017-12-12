Врачи поликлиник смогут уделять больше времени пациентам

Минздрав хочет увеличить время общения врачей с пациентами в поликлиниках. Он планирует внести поправки в ведомственный приказ, разрешающие медсестрам заполнять часть документов на больных, например контрольную карту диспансерного наблюдения. В Минздраве считают, что время, которое раньше тратилось на бумажную работу, врачи смогут уделить пациентам. По экспертным оценкам, это три-четыре дополнительных минуты на человека.

Минздрав предлагает снять с врачей обязанность заполнять часть документов на пациентов. Ведомство разработало соответствующие поправки в приказ «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях…».

В проекте сказано, что некоторые медицинские документы теперь смогут заполнять медсестры. Это, например, контрольная карта диспансерного наблюдения пациента, журнал регистрации выдачи медицинских справок, единая справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь, и другие.

Как пояснили в Минздраве, врач будет обязан заполнять только карту пациента, работу с остальными документами он сможет перепоручить среднему медперсоналу, но при желании сможет и дальше заниматься этим сам.

По действующим нормативам первичный прием у терапевта в поликлинике должен длиться 15 минут. Часть этого времени отнимает бумажная работа.

— Максимальное сокращение непроизводительных затрат времени на «техническую» работу, такую, как выписка справок, заключений, направлений и копий результатов обследований, способствует высвобождению дополнительного времени лечащего врача для непосредственного оказания медицинской помощи пациенту, в то время как с этой работой может справиться средний медицинский персонал, которому переданы отдельные функции лечащего врача, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

Документ вступит в силу с 1 января 2018 года, если пройдет регистрацию в Минюсте.

В Национальной медицинской палате (НМП) считают, что перераспределение бумажной волокиты поможет врачу высвободить три-четыре дополнительных минуты на прием одного пациента.

— Прежде чем врачи смогут передать заполнение документов среднему медперсоналу, нужно создать в поликлиниках и больницах такие условия, чтобы было кому передать эти обязанности. Сейчас в поликлиниках наблюдается нехватка медсестер, — отметил вице-президент НМП Сергей Дорофеев.

По данным Росстата, ежегодно начиная с 2014-го в поликлиниках и больницах уменьшается количество среднего медицинского персонала. Это фельдшеры, медсестры, помощники врачей и т.д. В январе–сентябре 2014 года в России работали 1,4 млн таких сотрудников, а в тот же период 2017 года — 1,36 млн.

Сергей Дорофеев также отметил, что для повышения скорости заполнения документов у каждого врача должен быть хороший компьютер и быстрый интернет. Ранее в Минздраве сообщали, что по итогам 2016 года компьютерами оснащены 470 тыс. рабочих мест медиков — 70% от общего количества.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что в дальнейшем «врачей необходимо полностью освободить от заполнения бумаг и прочей бюрократии».

— Врач должен лечить, у него должно быть клиническое мышление, а это требует времени. Поэтому заполнение всех бумаг нужно переложить на плечи вспомогательного персонала. Тогда и качество медицинских услуг будет выше, и станет меньше врачебных ошибок, — считает эксперт.

Это уже не первая инициатива по снижению нагрузки на врачей. Например, в 2016 году в Москве стали появляться сестринские посты, кабинеты доврачебного осмотра и дежурные врачи. Это позволяет сэкономить время терапевтов в поликлиниках.