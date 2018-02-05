Для охранников медучреждений разработали профстандарт

В России появится профессиональный стандарт для охранников медучреждений. Его уже согласовали с Минздравом и Росгвардией.

При подготовке специалиста особое внимание будет уделяться знаниям из области психологии и права, пояснил «Известиям» председатель Союза организаций, осуществляющих охрану социальных объектов Москвы (разработчик стандарта) Сергей Саминский.

Предполагается, что сотрудники охранных предприятий должны будут иметь навыки профайлинга, хорошо знать права пациентов и требования по соблюдению врачебной тайны, а также уметь предотвращать кражи наркотических препаратов и конфликты с больными и их родственниками.

Профстандарт в течение пяти лет тестировали на базе ГКБ им. С.П. Боткина и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также в проекте участвовали поликлиники, хосписы и дома ребенка.

В Минтруде отметили, что положения профстандартов «задают планку современных требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики в организации».

При этом пока они носят рекомендательный характер. По закону о профквалификациях с 2020 года все утвержденные стандарты станут обязательными и войдут в справочник профессий.

Подробнее — в материале «Известий»: Охрану больниц вооружат знаниями