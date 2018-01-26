Детскую поликлинику в Марфино введут в эксплуатацию летом 2018 года

Детская поликлиника в столичном районе Марфино заработает летом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

В настоящее время уже завершено возведение надземной части здания и кровли, завершаются фасадные работы и внутренняя отделка помещений. Также ведется перекладка инженерных коммуникаций, а на прилегающей территории уже приступили к благоустройству. Площадь объекта составляет 8,37 тыс. кв. м.

Поликлиника на улице Академика Комарова в СВАО будет рассчитана на 320 посещений за смену. В ней разместятся отделение для грудничков, помещения молочно-раздаточного пункта, дневной стационар, блок кабинетов функциональной диагностики, отделение педиатрии, отделение здорового ребенка, а также клинико-диагностическая лаборатория, отделение реабилитации с залом ЛФК, хирургический блок и служебно-бытовые и хозяйственные помещения, сообщает РИАМО. Поликлиника будет оснащена мебелью, а также новым современным медицинским и технологическим оборудованием. Для маломобильных граждан установят пандусы и лифты.

Всего за счет средств городского бюджета планируется построить и ввести в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения, включая пять поликлиник.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путин пообещал регионам 30 млрд рублей на ремонт детских поликлиник.