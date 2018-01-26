Поликлиника главной больницы Южного Урала откроется после ремонта

Поликлиника Челябинской областной клинической больницы откроется после завершения капитального ремонта в 2018 году.

В 2018 году в поликлинике при главной больнице планируется завершить ремонтные работы и открыть двери для пациентов. Ремонт в стенах медицинского учреждения начался в 2015 году, на проведение работ было потрачено около 160 млн рублей. Денежные средства выделялись из бюджета области.

В 2017 году в Челябинской областной клинической больнице завершились работы по реконструкции операционного блока, рассчитанного на 10 операционных по трем профилям: общая хирургия, нейрохирургия и урология. Среди этих операционных создана единственная в регионе интегрированная операционная OR1 NEO, передает «Урал-пресс-информ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Проект по развитию областной клинической больницы начался в 2014 году, на обновление больницы в общей сложности было выделено 628 млн рублей. На эти средства реконструировали операционный блок и поликлинику, произвели покупку медицинского оборудования и капитально отремонтировали корпусы Медгородка.

Только на операционный блок было потрачено порядка 113 млн рублей, а медицинское оборудование обошлось в 298 млн рублей. На них осуществили покупку и установку 59 единиц оборудования.