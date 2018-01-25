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Оборудование больницы обновили за 36 млн рублей в Луховицах

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Оборудование Центральной районной больницы в Луховицах обновили за 36 млн рублей в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Новое медицинское оборудование было закуплено и установлено в Центральной районной больнице города Луховицы. Денежные средства на оснащение медицинского учреждения были выделены в размере 36 млн рублей, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, новое оборудование значительно повысит само качество проводимых обследований, например, цифровой маммограф поможет выявлять онкологические заболевания молочной железы на ранних стадиях. Также снимки, которые можно будет сделать на таком оборудовании, смогут использоваться в онлайн-консультациях пациентов.

Закуплено и оборудование для рентгеновского обследования: мобильный рентгенаппарат, который может провести диагностику любого участка тела и рентгендиагностический комплекс, он может получать необходимые снимки в любой проекции.

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