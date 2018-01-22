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Кровать за 5 млн рублей появилась в ожоговом отделении в Якутии

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Специальная кровать для ожоговых больных стоимостью более 5 млн рублей появилась в ожоговом отделении в больнице в Якутске в Республике Саха.

Специальная кровать была привезена в Республиканскую больницу №2 — Центр экстренной медицинской помощи. Уникальность кровати состоит в ее незаменимых для пациентов ожоговых отделений свойствах, сообщило ИА YakutiaMedia.

Кровать содержит специальное наполнение, которое способствует ощущению невесомости для пациента. Больной не чувствует давления фрагментов кровати на части тела и таким образом происходит более быстрое заживление ран.

Кровать имеет важную функцию обеззараживания. Она проста в эксплуатации, у нее есть возможность регулировки высоты, и она высокопрочная. Весь медицинский персонал, который будет работать с кроватью, прошел специальное обучение.

По словам заведующей ожоговым отделением больницы Светланы Семеновой, не все имеют подобное оборудование по причине его стоимости. Главным образом кровать предназначена для поступивших пациентов с холодовыми травмами, пациентов-детей, людей с обширными ожогами.

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