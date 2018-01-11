В Госдуме предложили разрешить родным посещать больного в реанимации

Депутат от «Единой России» Николай Герасименко внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается разрешить родственникам посещать больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

При этом порядок посещения должен устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Как подчеркивает автор инициативы, на данный момент доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача, что вызывает негативную реакцию в обществе и может снижать эффективность лечения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что тариф в системе ОМС на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырос на 80%.