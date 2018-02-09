Мутко осудил реакцию WADA на решение CAS по российским спортсменам

Радость главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйга Риди из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов вызвала негативную реакцию вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Эйфория Риди вызывает недоумение. Не допущены были и чистые спортсмены — это подтверждает предыдущее решение CAS. Так безапелляционно вести себя недопустимо», — цитирует Мутко «Интерфакс».

Российский вице-премьер отметил, что человек, занимающий столь высокую должность, «должен соблюдать этику».

Ранее Риди заявил, что решения CAS являются приятной новостью для WADA. Это заявление было сделано после того, как арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на решение не допустить их на Олимпийские игры.

В декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018, после этого 42 российских спортсмена подали апелляцию в CAS. Суд полностью оправдал 28 из них, еще 11 спортсменов были оправданы частично, слушания по трем атлетам отложили.

Несмотря на это, МОК без объяснения причин отказался приглашать оправданных российских атлетов на Олимпиаду.