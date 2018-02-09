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Мутко прокомментировал решение CAS по апелляциям российских спортсменов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года, не могло быть другим из-за процедуры приглашения спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом 9 февраля заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому», — сказал Мутко, которого цитирует ТАСС.

Также он отметил, что сама процедура недопуска весьма непрозрачна, что не добавляет организации авторитета.

В пятницу, 9 февраля, CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить их на Олимпийские игры. В WADA поприветствовали данное решение.

МОК отстранил сборную России от Олимпиады в декабре 2017 года. Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ, которые будут выступать под олимпийским флагом.

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