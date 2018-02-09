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Останкинскую башню подсветят красными огнями в честь китайского Нового года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Останкинскую башню в Москве 10 февраля подсветят красными огнями в связи с наступающим китайским Новым годом.

Информацию об этом распространило правительство Москвы в пятницу, 9 февраля.

«Десятого февраля Останкинская телебашня вместе с другими высотными башнями мира присоединится к поздравлению башни Гуанчжоу в Китае с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении.

Китайский Новый год, отмечаемый по лунному календарю, в этом году выпадает на 16 февраля.

6 февраля портал iz.ru рассказал о том, что Москве нужно вложить около 200 млрд рублей до 2025 года для адаптации городского  хозяйства к погодным аномалиям, рассказал глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

По его словам, деньги следует направить на реконструкцию отдельных частей городской инфраструктуры, в частности, на расширение возможности ливневой канализации. Также москвичам не хватает соцпрограмм, которые бы позволили населению адаптироваться к аномальной жаре.

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