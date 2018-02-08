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США заявили о желании «заново строить» отношения с Россией

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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США хотели бы заново выстроить отношения с Россией, так как у двух стран есть много сфер, вызывающих взаимную обеспокоенность. С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих общую озабоченность», –– цитирует ТАСС Науэрт.

В начале февраля Вашингтон уже заявлял о желании совместно с Россией решать вопросы по ситуациям в Сирии и на Корейском полуострове.

Несмотря на это, США ввели новые санкции против РФ и занялись установлением новых самоуправлений в некоторых регионах Сирии.

Москва неоднократно отмечала, что готова сотрудничать с Вашингтоном, но подходы Штатов по взаимодействию с Москвой двойственны.

«Вынужден констатировать, что подходы Вашингтона к взаимодействию с нами в антитерроре, как и по другим аспектам отношений, сейчас двойственны», — сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Также российское внешнеполитическое ведомство отмечало, что Вашингтон строит планы по разделу Сирии.

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